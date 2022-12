Laboratori di analisi e cliniche ospedaliere, nuovi sistemi di prenotazione I provvedimenti per i pazienti del Ruggi, del Santa Maria dell'Olmo e del Fucito

Si amplia l'offerta dell'Azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. La direzione ha adottato una serie di iniziative per migliorare il sistema di prenotazione presso i laboratori di analisi cliniche ospedaliere. Queste ultime resteranno eccezionalmente aperte anche il sabato mattina, dalle ore 8 alle ore 9:30, all'interno del Ruggi e del Santa Maria dell'Olmo, e dalle 7 e 30 alle 9:30, presso l'ospedale Fucito.

"Volontà del nosocomio salernitano è fornire inoltre una giusta e corretta comunicazione sui metodi di pagamento e prenotazioni delle prestazioni sanitarie attive nell'azienda, che possono essere effettuate senza necessariamente recarsi allo sportello del Ruggi, agevolando così la cittadinanza in tal senso - si legge in una nota aziendale -. Le prenotazioni infatti, si possono fare telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18, al numero verde ?800130850?, muniti di codice fiscale ed impegnativa del medico, oppure accedendo al portale "Salute del cittadino" della Regione Campania, sulla piattaforma Sinfonia, con impegnativa e codice fiscale".

Non solo. Sempre online c'è anche la possibilità di scaricare sul cellulare l'app Campania in Salute, disponibile sia in App Store che su Google Play. "Alcune farmacie del territorio inoltre, sono abilitate a tali servizi, e alla conferma cartacea dell'avvenuta prenotazione, rilasceranno ai cittadini, anche le indicazioni su eventuali preparazioni prima dell'esame richiesto. Accedendo sul sito aziendale del Ruggi, le suddette indicazioni sui metodi di prenotazioni e pagamenti, sono sempre disponibili e si potrà anche controllare l'elenco completo delle farmacie in grado di fornire tali servizi alla cittadinanza - fanno sapere dall'Azienda ospedaliera -. La prenotazione sarà considerata valida, dopo aver provveduto al pagamento del ticket recandosi agli sportelli cup dei presìdi ospedalieri o tramite postazione totem presso il Ruggi, se in possesso di carta di credito, bancomat o carta prepagata, precedente utilizzata per prenotazioni mediante portale regionale PagoPa o presso le farmacie abilitateW".