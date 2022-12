Nonna Imma compie 108 anni: il segreto di una vita lunga e felice A Salerno una delle donne più longeve d'Italia. Ama curarsi e non rinuncia ai piaceri della tavola

Compleanno da record a Salerno, Immacolata Della Monica ha tagliato il traguardo dei 108 anni, con l'abbraccio di figli, nipoti e pronipoti. Nonna Imma è tra le donne più longeve d'Italia. E' nata a Salerno l'otto dicembre del 1914. Nella sua lunga vita ha assistito a ben due guerre mondiali, e due pandemie, la spagnola e il Covid 19.

La storia di nonna Imma

Mamma di figli, figli Vanda e Renato, ha lavorato anche come operaia in una fabbrica di pomodori. Il suo segreto una dieta leggera e un bicchiere di vino a pranzo e a cena, pasti durante i quali consuma solo un primo o un secondo. Non è una mangiona, racconta la figlia Vanda, ma è molto golosa. Non rinuncia a caramelle e cioccolatini.

A colazione solo fette biscottate bagnate con l'acqua, non ha mai bevuto latte. Nonna Imma ci tiene tanto anche all'aspetto fisico, pretende ancora lo smalto sulle unghie e fino a due anni fa si tingeva i capelli. E' una donna molto curata e nonostante l'età, ama indossare anelli e gioielli. “E' sempre stata una persona molto attiva, fino ai 90 anni andava ancora in gita con le sue amiche - spiega la figlia Vanda –. Ha un carattere mite, è molto dolce, per me è come prendermi cura di una bambina, a volte è addirittura lei che chiama me mamma”.

Clicca qui per vedere il servizio andato in onda su Ottochannel "Salerno, nonna Imma da record: festa per i 108 anni"