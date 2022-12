Scuole e parchi chiusi per maltempo in diversi comuni della provincia di Salerno Rimandati gli eventi all'aperto, ecco dove: i provvedimenti dei sindaci

Nuova ondata di maltempo in arrivo in Campania ed nel Salernitano. In diversi comuni della provincia scatta l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale.

La protezione civile regionale ha emanato una nuova allerta meteo di livello arancione, prevista dalle ore 23:59 di oggi alle ore 23:59 di domani, sabato 10 dicembre. L'avviso riguarda, in particolare, Ischia e le zone 1 e 3: Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana; Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Sul resto della Campania, l'allerta è di colore Giallo.

Scuole chiuse ed eventi rimandati: i provvedimenti dei sindaci

I sindaci del Salernitano, ed in particolare dell'Agro Nocerino Sarnese, corrono ai ripari.

Il primo cittadino di Scafati, Cristoforo Salvati, ha disposto per domani la chiusura di tutte le scuole, delle ludoteche, della Villa comunale, del cimitero e di tutte le strutture sportive comunali. Inoltre, vista l'allerta meteo, tutti gli eventi della

rassegna natalizia previsti per sabato 10 dicembre 2022, sono rinviati a data da destinarsi.

Analogo provvedimento ad Angri, dove il sindaco Cosimo Ferraioli ha disposto, per domani, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi i servizi per l’infanzia e gli asili pubblici e privati. Chiusi anche cimitero e Villa Comunale, sospeso il mercato settimanale e tutti gli eventi all’aperto, compresi quelli natalizi. "Si invitano i cittadini a prestare massima attenzione", l'appello.

A causa delle cattive condizioni meteo previste per le prossime ore e considerato l'avviso di allerta meteo arancione lanciato dalla Protezione Civile, domani resteranno chiuse anche tutte le scuole presenti sul territorio comunale di Sant'Egidio del Monte Albino. Chiuso anche il Cimitero.

Anche il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha disposto con ordinanza la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, del Cimitero comunale, di tutti i parchi giochi e ville comunali nonché di parchi gioco ed aree ludiche private ed affini ricadenti nel territorio comunale per la giornata di sabato 10 dicembre.

Chiuse le scuole di ogni ordine e grado anche a Pagani.