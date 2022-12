Approderà al Porto di Salerno la nave Geo Barents con 248 migranti Lo scalo individuato come approdo sicuro, a bordo diverse donne e bambini

In seguito a due richieste di un porto sicuro inviate alle autorità italiane il porto di Salerno è stato indicato come approdo per i 248 migranti a bordo della Geo Barents. A renderlo noto Medici senza frontiere. "E' a più di 24 ore dalla posizione attuale della nave con cattive condizioni del mare", sottolinea la Ong.

L'ultimo sbarco ad agosto

L'ultimo sbarco a Salerno era stato quello della "Ocean Viking" con a bordo 387 migranti, di cui 149 minori, tutti soccorsi dalla Ong Sos Mediterranée. La Prefettura di intesa con il Comune aveva predisposto un piano per l'accoglienza. Diverse le persone positive al Covid a bordo. Il caso scatenò diverse polemiche, cvon il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che aveva parlato di un focolaio pericoloso da fermare.