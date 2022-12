Sbarca a Salerno la nave dei migranti bambini: 80 quelli a bordo 248 le persone che arriveranno in città domani all'alba. Hanno festeggiato la fine del viaggio

Arriverà domani mattina all'alba a Salerno la nave dell' Ong Medici Senza Frontiere Geo Barents, battente bandiera norvegese, con a bordo 248 migranti, tra loro uomini, donne e bambini. Ben 80 i minori, una grande percentuale sul numero totale. Quando si è diffusa la notizia dell'autorizzazione a sbarcare nel porto salernitano festa, musica e balli a bordo. Dopo due richieste di luogo sicuro inviate alle autorità italiane, l'assegnazione dello scalo è stata vista come la fine di un lungo e doloroso viaggio. I migranti sono stati salvati in tre diverse operazioni, erano in fuga dai loro paesi di origine. "Finalmente per loro un approdo sicuro, dopo tante sofferenze patite" le parole degli attivisti di Medici Senza Frontiere.

Lo sbarco dei migranti

L'arrivo della nave Geo Barents è previsto al molo 3 Gennaio all'alba di domenica mattina. La nave sta viaggiando alla velocità di 5 nodi per le avverse le condizioni del mare. Non potrà sostare in rada. Questa mattina si è tenuto un summit in Prefettura proprio per organizzare l'accoglienza. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha ribadito l'impegno del Comune nell'occuparsi dei migranti in arrivo. Gli 80 minori a bordo saranno affidati al settore delle Politiche Sociali e resteranno in un primo momento in città per poi essere distribuiti nelle strutture adeguate. Per il momento non si segnalano casi di Covid 19 tra i migranti. A bordo della Geo Barents qualche giorno fa ha partorito una giovane straniera, Fatima, è poi stata condotta al porto di Lampedusa con i suoi 4 figli.