Sbarco Salerno: al molo 3 gennaio l'abbraccio a 248 migranti, 84 sono bambini Sono stati tratti in salvo nelle acque del Mediterraneo dalla nave di Medici senza Frontiere

È tutto pronto al molo 3 gennaio del porto di Salerno per lo sbarco della nave Geo Barents, con a bordo 248 migranti. L’imbarcazione di “Medici senza Frontiere” - inizialmente annunciata per le 7 - ha attraccato alle 8.30. Sulla banchina dello scalo salernitano è già partita la macchina dei soccorsi, pronta per dare assistenza a uomini, donne e bambini che sono stati tratti in salvo nelle acque del Mediterraneo tra il 4 ed il 6 dicembre scorso. La nave proviene dalla Sicilia doveva aveva fatto sosta per un’emergenza sanitaria a bordo.

Sbarcano 248 migranti, 84 sono minori

Dei 248 profughi, 228 sono uomini e 20 donne, mentre i minori sono 84 di cui 78 non accompagnati. Il Settore Politiche Sociali del Comune, come prevede la legge, prenderà in carico i minori non accompagnati. Salerno ospiterà grazie alla propria rete di accoglienza circa 20 minori mentre i restanti 60 saranno accolti a Taranto, nelle varie realtà della rete ministeriale SAI. Resta attiva e pronta, tuttavia, per la gestione di eventuali emergenze, la struttura scolastica individuata dal Comune di Salerno per dare un una prima e pronta accoglienza a chi sta per raggiungere, dopo un difficile e tormentoso viaggio, le nostre coste.

Il Comune di Salerno: «Ripartizione diversa e più condivisa»

«Il Comune è pronto a fare la sua parte confermando Salerno città solidale», ha spiegto il sindaco Vincenzo Napoli, ricordando i 25 sbarchi avvenuti in questi anni nel porto di Salerno. «Al tempo stesso s'invoca una diversa e più condivisa ripartizione degli sbarchi per non gravare sempre sugli stessi soggetti specialmente in questo periodo di allerta meteo che impegna uomini e mezzi in modo straordinario sul territorio».

Sulla banchina del molo 3 gennaio ci sono anche il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Italiana, Franco Mari ed una delegazione del nascente forum anti razzista di Salerno, guidata dal sindacalista Anselmo Botte.

I volontari della protezione civile e della Caritas sono già al lavoro per garantire assistenza ed accoglienza nel momento in cui i migranti scenderanno dalla nave. Presenti anche le forze dell'ordine per tutti i controlli.