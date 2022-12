Salerno Pulita invita a non gettare nei lavandini l'olio usato per friggere Bennet: "E' un dovere ambientale". In città ci sono sei totem per la raccolta

Condividi









di Sara Botte

L'olio usato va raccolto e chiuso in contenitori di plastica, poi portato nei centri a parco Arbostella, Mercatello, rione Zevi, La Carnale, parco Pinocchio ed ex Seminario