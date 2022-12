Salerno scende al 97° posto nella classifica sulla Qualità della vita 2022 Nell'indagine condotta dal Sole24 la provincia perde 8 posizioni. Celano: "Dati rattristanti"

Dalla consueta indagine condotta dal Sole 24 sulla qualità della vita, le province della Campania ne escono sconfitte. L’inchiesta socio-economica del quotidiano di Confindustria, giunta alla sua 33esima edizione, fotografa il livello di benessere nei territori in base a 90 indicatori, di cui 40 aggiornati al 2022.

Dall'analisi si aggrava il divario nord-sud: le province italiane in cui si vive meglio sono Bologna, che per la quinta volta in 33 anni è prima, Bolzano e Firenze. Il fondo della classifica, dall’81esima posizione alla 107esima, è tutto occupato da province del Sud.

Salerno perde otto posizioni: è 97esima. Celano: "I dati sono rattristanti"?

La performance di Salerno non soddisfa. La città perde 8 posizioni rispetto allo scorso anno e si posiziona al 97esimo posto nella classifica finale, col punteggio di 427,1.

Nel dettaglio, la provincia si posizione 100° per ricchezza e consumi, 33° per affari e lavoro, 86° demografia e società, 84° ambiente e servizi, 101° giustizia e sicurezza, 77° cultura e tempo libero.

"I dati sono rattristanti - dichiara il capogruppo FI Roberto Celano - Sono state perse 8 posizioni rispetto al 2021 e ben 20 rispetto al 2020. Siamo in 100° posizione per ricchezza e consumi (nonostante la bellezza delle nostre coste e le aziende di qualità, in particolare caseare e conserviere!). Siamo 102° per quanto concerne l'indicatore della giustizia e sicurezza. La filiera progressista che governa da lustri, ininterrottamente, regione, provincia e comune capoluogo (e quasi tutti i comuni della provincia) dovrebbe prendere atto del fallimento e farsi da parte".

Le province della Campania

Dei cinque capoluoghi della Campania, Benevento è la prima città in graduatoria al’82esimo posto con +4 posizioni guadagnate, segue Avellino all’84esimo con ben +9 posizioni guadagnate.

Maglia nera per Salerno e Napoli, rispettivamente al 98esimo e al 98esimo posto. Entrambe hanno perso ben 8 posizione rispetto allo scorso anno. A chiudere la classifica campana, Caserta, al 99esimo posto.