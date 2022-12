Screening gratuito contro il papilloma virus Salerno, una giornata dedicata alla prevenzione contro i tumori

Venerdì 16 dicembre si terrà una bella iniziativa di prevenzione dedicata alle donne, con uno screening gratuito per la cervice uterina. L'appuntamento è nella sede del Centro di Formazione Misericordia presso "Amici del Cuore" di Salerno, in Via Di Palo (ex scuola Alfonso Gatto). Lo screening si si terrà la mattina del 16 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 14.30, in collaborazione con Regione e Tutela, offrendo un full pap-Test gratuito con una ostetrica che sarà a disposizione per la prevenzione dell'Hpv. Per tutte le donne che vogliano sottoprsi al test - che non è invasivo - può presentarsi negli orari indicati o chiamare al 3282341147 (Frigino Lucia).

L'importanza della prevenzione

Il papilloma virus è la prima causa di tumore alla cervice uterina ed è uno dei virus più comuni e diffusi e al mondo. In molti casi, inoltre, l'Hpv si presenta in maniera asintomatica. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, si stima che fino all’80% delle donne sessualmente attive si infetti nel corso della propria vita con un virus Hpv di qualunque tipo, e che oltre il 50% si infetti con un tipo ad alto rischio oncogeno.Si tratta di un patogeno con decine di tipi diversi (se ne contano almeno una sessantina, di cui circa quaranta trasmissibili sessualmente) e alcuni di questi ceppi, tra cui l'hpv-16 e l'hpv-18, possono essere particolarmente pericolosi per le donne.

Lo screening gratuito rientra nel piano di prevenzione della Regione Campania. Lo screening sarà effettuato attraverso l'innovativa tecnica Crisalide. Per ulteriori informazioni sulla campagna, è possibile visitare il sito tutela.campania.it/crisalide