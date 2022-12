Filt Cgil, Gerardo Arpino confermato segretario generale di Salerno La riconferma è arrivata al termine del settimo congresso del sindacato

Gerardo Arpino è stato confermato alla guida della Filt Cgil di Salerno. La riconferma - all'unanimità - è arrivata al termine dei lavori del settimo congresso della Filt Cgil di Salerno.

"Il segretario Arpino - si legge in una nota diffusa dalla Cgil - si è distinto in questi anni per la costante attenzione alle problematiche del settore, in un periodo cosi complesso dovuto alla crisi pandemica da covid-19. Attenzione, abnegazione, aggregazione e confronto hanno permesso al segretario di far crescere la sua categoria, sempre nel solco dei valori della confederalità. Ai lavori erano presenti il segretario generale della Filt Campania, Amedeo D'Alessio, il segretario generale della Cgil Salerno, Antonio Apadula ed il segretario nazionale della Filt, Fabrizio Cuscito. Al compagno Arpino e a tutto il gruppo dirigente vanno i migliori auguri di buon lavoro".