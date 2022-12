Autovelox sul Lungomare di Salerno: partono i controlli per evitare incidenti Al via la sostituzione di 4 giunti stradali sul Viadotto Gatto: scatta il senso unico alternato

Basta sangue sulle strade. Troppi i tragici incidenti avvenuti sul Lungomare di Salerno e tra le vie della città, l’amministrazione comunale ha predisposto con la polizia municipale dei controlli con autovelox per limitare la percorrenza a velocità elevate.

Una risposta alle preoccupazioni sulla sicurezza in quel tratto di strada, più volte avanzate dai cittadini.

Partono i controlli con gli autovelox

Tornano gli autovelox mobili per rilevare la velocità. Da questa mattina i vigili urbani, con l’apposita strumentazione per il monitoraggio dei limiti di velocità, sono operativi lungo l’arteria, come stabilito nei giorni scorsi nel piano di sicurezza stradale messo a punto dall'assessorato alla sicurezza del Comune di Salerno e dal comando di polizia municipale. Una prima misura.

Poi sarà valutata anche la proposta di imporre dei ristretti limiti di velocità su quel tratto di strada, la "Zona 30".

Sicurezza sul Viadotto Gatto: al via la sostituzione di 4 giunti stradali

Sul fronte sicurezza, occhi puntata anche sul viadotto Gatto. Dopo le segnalazioni da parte di alcuni autotrasportatori che avevano notato i rischi per chi si trova a percorrere quel tratto di strada, l’amministrazione corre ai ripari e programma gli interventi.

A partire dal prossimo lunedí inizieranno i lavori per la sostituzione di quattro giunti stradali. Le operazioni si svolgeranno in due fasi, dal 19 al 23 dicembre e dal 27 al 30 dicembre. La viabilità sarà a senso unico alternato, regolamentato da un impianto semaforico.