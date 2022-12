Vaccinazione antinfluenzale anche nelle farmacie di Salerno Federfarma aderisce all'annuale campagna promossa dal Ministero della Salute

Anche le farmacie salernitane scendono in campo per la vaccinazione antinfluenzale stagionale. È stato coniato lo slogan “Vacciniamoci contro l’influenza stagionale”, un invito rivolto ai cittadini nell’ambito della campagna annuale di vaccinazione promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con Federfarma.

“La campagna - ha spiegato Francesco Cristofano, presidente di Federfarma Salerno - sottolinea che ci si può vaccinare in farmacia contro l’influenza stagionale. Anche quest’anno, dunque, Federfarma ha inteso operare in sinergia con il Ministero della Salute evidenziando il ruolo primario della farmacia italiana quale presidio territoriale del Servizio Sanitario nazionale e come luogo di prossimità per la somministrazione dei vaccini”.