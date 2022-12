Nuovi controlli e sanzioni sulla raccolta differenziata a Salerno Ispezionata la zona di via Luigi Guercio

Continuano i controlli sulla raccolta differenziata a Salerno. Questa mattina gli operatori della municipalizzata hanno attenzionato tutta Via Luigi Guercio dove, nelle ultime settimane, si erano registrare numerose anomalie nel conferimento dei rifiuti.

Ancora errori nel conferimento e sanzioni

Da Salerno Pulita hanno fatto sapere che sono state riscontrati nuovi errori sul conferimento. "All'interno della frazione non differenziabile di numerosi condomini è stata accertata la presenza di altro materiale come plastica, carta ed anche umido. Ovviamente per i condomini in questione è scattata una sanzione per violazione della ordinanza comunale sulla raccolta differenziata", il messaggio della società.