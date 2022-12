Positiva al Covid attende per oltre 40 ore in ambulanza prima del ricovero La protagonista del calvario è una donna di 85 anni; il caso sollevato da Nessuno Tocchi Ippocrate

Caos e polemiche a Mercato San Severino dove una donna di 85 anni ha atteso per oltre 40 ore in ambulanza prima di essere ricoverata in un'altra struttura. Il caso è stato sollevato dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate" che, attraverso i social, ha chiesto l'intervento delle autorità sanitarie e regionali.

La denuncia di "Nessuno tocchi Ippocrate"

«Dal 14 dicembre alle 16.35 una donna di 85 anni, cardiopatica e covid positiva, attende dentro una ambulanza 118 di essere ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale di Mercato San Severino. La signora non mangia, non beve ed espleta i suoi bisogni fisiologici dentro il mezzo di soccorso. Purtroppo non ha parenti e vive da sola in una casa di cura da dove è stata prelevata dalla postazione 118 di Siano. Ad ora sono 40 ore di vero e proprio calvario, gli equipaggi 118 continuano a darsi il cambio sul posto, una maratona di malasanità! Una situazione che non ha precedenti! Fate qualcosa ma fatelo subito! Il nostro appello va anche a tutte le strutture private della Regione Campania: “Chi può assistere questa nonnina ? Non facciamola morire in ambulanza!», si legge sulla pagina dell'associazione che si occupa di sanità.

La versione del "Ruggi"

In giornata l'anziana è finalmente stata ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del "Ruggi" di Salerno. Il suo calvario, secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, sarebbe stato provocato dall'assenza di posti letto disponibili al momento del suo arrivo a Mercato San Severino. Il "Fucito" ha, infatti, solo due posti letto per i pazienti Covid ed entrambi erano già occupati. L'azienda ha effettuato un'indagine anche negli altri ospedali della provincia ma la situazione era analoga. Con il primario del reparto di Malattie Infettive del "Ruggi" si era deciso di trasferire a Mercato San Severino due pazienti che, nel frattempo si era negativizzati. Ma i posti che si erano liberati sono stati nuovamente occupati da altri pazienti positivi. I vertici dell'ospedale di Mercato San Severino hanno, così, deciso di isolare la paziente in ambulanza e di prestarle tutte le cure del caso all'interno del mezzo. In mattinata la situazione è stata constata anche dai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino. Poco fa, fortunatamente, l'anziana è stata trasferita a Salerno dove, ora, è ricoverata nel reparto di Malattie Infettive.