In attesa del "Babbo Natale dal mare", pulito il litorale di Santa Teresa Il Comune ha predisposto la bonifica dell'area, invasa dai detriti dopo le recenti mareggiate

Le recenti mareggiate avevano lasciato rifiuti e detriti di ogni genere, rovinando il colpo d'occhio di quella che è comunque una delle aree più suggestive di Salerno.

In queste ore il Comune ha predisposto la pulizia di tutto l'arenile di Santa Teresa: domenica, tra le altre cose, è in programma il tradizionale arrivo di Babbo Natale dal mare. Evento che ogni anno richiama tanti bambini e famiglie: anche per questo era necessario rimettere a nuovo la spiaggia.

"Gli operai - ha fatto sapere palazzo di città - hanno provveduto alla rimozione dall'arenile e dal solarium di tutti i detriti e rifiuti scaraventati a riva dalle recenti mareggiate. Santa Teresa è pronta nuovamente ad accogliere in tutta la sua bellezza coloro che la frequenteranno nelle prossime giornate festive".

Altri interventi analoghi saranno eseguiti nelle prossime giornate su tutto il litorale cittadino.