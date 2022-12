Boom di casi di influenza a Salerno e provincia: colpite 16mila persone A complicare il tutto la presenza del Covid e di un altro virus: quello respiratorio sinciziale

Riesplodono i casi di influenza anche a Salerno e provincia: sarebbero già 16mila i salernitani colpiti, come riporta l'edizione odiera del Mattino.

La stagione influenzale sta mettendo a letto sempre più italiani. Il ceppo predominante è l'H3n2. A complicare il tutto la presenza del Covid, che sebbene abbia dimuniuito il suo tasso di letalità, continua a girare e spaventare, in particolare soggetti fragili.

A preoccupare è anche un altro virus: quello respiratorio sinciziale, pericoloso, in particolare, per bambini e over 65.

La prevenzione

Dopo il boom di casi di influenza australiana, è corsa ai vaccini. Sebbene la campagna di vaccinazione non sia decollata, in un primo momento, dopo la grande diffusione della malattia, in tantissimi hanno scelto di sottoporsi alla somministrazione del vaccino.

Anche le farmacie salernitane scendono in campo per la vaccinazione antinfluenzale stagionale. È stato coniato lo slogan “Vacciniamoci contro l’influenza stagionale”, un invito rivolto ai cittadini nell’ambito della campagna annuale di vaccinazione promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con Federfarma.