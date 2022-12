Pienone a Salerno per le Luci d'Artista: intensificati i controlli in città Tantissimi i turisti tra le vie del centro, inevitabili i disagi alla circolazione

Pienone in città per le Luci d'Artista. Tantissimi i turisti che hanno affollato Salerno nella domenica prima di Natale. Presidiata la città: intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine al fine di garantire maggior sicurezza.

"Un impegno intensificato e costante per poter garantire che turisti e cittadini godano delle bellezze di questa città in sicurezza", ha sottolineato il maggiore Antonio Corvino.

Intensificate le pattuglie a piedi ed automontate

Grande collaborazione da parte delle forze dell'ordine in questo periodo di grande affluenza in città. "II coordinamento è totale. - ha aggiunto il comandante - C'è una grande collaborazione tra le varie forze dell'ordine in campo, ad esempio, per i controlli alla somministrazione di alcol ai minori e verifiche sulla movida nel fine settimana".

Nel mirino dei controlli l'intero territorio, dal centro storico cittadino alla zona orientale.

Il nutrito dispiegamento di forze dell'ordine presidierà anche a piedi le strade delle Luci d'Artista per garantire una permanenza tranquilla ai turisti e cittadini.

In migliaia in città: disagi alla circolazione

E' stata una domenica da record: bagno di folla in città per assistere alle luminarie. Presi d'assalto il grande albero di Natale in Piazza Portanova e l'albero fiorito in Piazza Flavio Gioia.

Lunghe file di turisti per accedere alla Villa Comunale. Fiumi di gente anche su Corso Vittorio Emanuele, in via Mercanti e anche sul lungomare.

Inevitabili i disagi alla circolazione con lunghe code registrate su via Roma e parcheggi pieni da oggi pomeriggio.