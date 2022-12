Salerno Pulita distribuisce gratuitamente sacchetti per la raccolta della carta L'iniziativa nel quartiere di Pastena

Salerno Pulita ha distribuito a Pastena, in Piazza Caduti di Brescia, buste di carta, necessarie per il conferimento di carta e cartone. Ci saranno altre iniziative analoghe nelle prossime settimane in diverse zone della città

L'appello dell'amministratore unico Vincenzo Bennet

L'amministratore di Salerno Pulita Vincenzo Bennet ha rivolto un appello ai cittadini: “Adesso, in occasione delle Festività di Natale, chiediamo a tutti un ulteriore sforzo per mantenere, sempre pulita, la nostra città. L'iniziativa si ripeterà in altre zone di Salerno. Il 5 gennaio saramo a Piazza San Francesco, il 18 a Piazza Gloriosi a Torrione. Ormai siamo nel periodo più intenso di Luci d'Artista, c'è grande partecipazione e quindi chiedo una maggiore attenzione nel conferimento. Cerchiamo di evitare l'abbandono di rifiuti per strada e di far trovare agli ospiti che ci visitano una città sempre pulita e tranquilla”.