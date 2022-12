L'Arcivescovo Bellandi visita la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno Domani 21 dicembre, ore 18, consegna delle targhe per i consiglieri di disciplina uscenti

Un incontro speciale quello che si è tenuto ieri pomeriggio alle 18 all’Ordine degli Ingegneri di Salerno, tra Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi ed il Presidente dell'Ordine Ing. Raffaele Tarateta ed il Consiglio in carica.

L'Arcivescovo della Diocesi di Salerno – Campagna – Acerno, per la prima volta ha fatto visita alla sede dell’Ordine, ed è il primo Vescovo ad averlo fatto, ha benedetto i locali ed un bellissimo Crocifisso.

Le parole dell'Arcivescovo

“Sono molto felice di visitare questi luoghi, - ha detto Bellandi - dove ci sono persone che collaborano tra di loro, per migliorare la statura di una professionalità e di conseguenza della nostra città e provincia. La mia presenza qui non è per battezzare l’Ordine ma per richiamare, attraverso questo Crocifisso i valori umani fondanti la convivenza sociale a cui credo tutte le persone di buona volontà siano chiamate ad ispirarsi”.

Felice per la visita di Monsignor Bellandi il presidente Tarateta

“Una bella emozione, poter accogliere nella nostra sede Monsignor Bellandi. Una visita che abbiamo ricercato, perché necessaria, in questi giorni in cui sta per arrivare il Natale è fondamentale ricordarci del nostro impegno anche nel sociale e anche di farci una promessa: quella di rievocare i valori fondanti della nostra società, i valori della persona che vanno sempre rispettati e ai quali si aggiungono quelli di natura etica e deontologia", le parole del presidente.

Al termine dell'incontro il presidente Tarateta ha omaggiato Monsignor Bellandi di due pubblicazioni sulla storia dell’ingegneria in Italia e della rappresentanza istituzionale ed ancora tutto il direttivo ha elargito un’offerta economica personale per sostenere il pranzo di Natale delle famiglie bisognose.

Le attività dell’Ordine degli Ingegneri proseguono.

Domani, 21 dicembre alle ore 18, presso la sede l'Ordine, alla presenza dei rappresentanti istituzionali delle associazioni di categoria territoriali, il Presidente dell'Ordine Ing. Raffaele Tarateta incontra pubblicamente il Consiglio di Disciplina quadriennio 2022-26 e consegna una targa ai Consiglieri uscenti.

Parteciperanno tra gli altri

Presidente della Rete delle Professioni Tecniche e già Presidente del CNI, Ing. Armando Zambrano

Assessore all'Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Salerno e già Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, Prof. Ing. Michele Brigante

Presidenti degli Ordini degli Ingegneri delle Province di Avellino (Ing. Giovanni Acerra), Benevento (Ing. Ivan Verlingieri), Caserta (Ing. Carlo Raucci), Napoli (Ing. Gennaro Annunziata)

Presidente del neo eletto Consiglio di Disciplina dell'Ordine, Ing. Franco Rossi

Presidenti degli Ordini e Collegi della Provincia di Salerno:

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno

Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Salerno

Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Salerno

Ordine dei Chimici della Campania

Ordine degli Avvocati di Salerno

Ordine dei Commercialisti di Salerno

Seguirà un momento conviviale con scambio di auguri per le prossime festività.