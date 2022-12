Concerto dei Negramaro a Salerno: presenta Daria Luppino L'evento del 31 dicembre in piazza Amendola costerà 400mila euro

Sarà Daria Luppino, il volto della trasmissione Rai "Linea Verde Expora" a presentare il concerto del 31 dicembre a Salerno, in piazza Amendola. L'evento, che vedrà esibirsi la band salentina dei Negramaro, è costato al Comune 400mila euro, come riporta il quotidiano "Il Mattino".

I dettagli del concerto di Capodanno a Salerno

Daria Luppino presenterà l'evento che andrà in scena la serata del 31 dicembre in Piazza Amendola. Si esibiranno Giuliano Sangiorgi e la sua band. La spesa per il Comune si attesta sui 400mila euro, 350mila riguarderanno il cachet agli artisti e l'organizzazione della serata, il restante verrà investito invece per lo spettacolo pirotecnico. In sostegno dell'Ente fondi stanziati dalla Regione Campania.