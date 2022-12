Concerto di Capodanno con i Negramaro, a Salerno è lite sulla maxi spesa Il sindaco: investimento utile alla città. L'opposizione: sprechi mentre si alzano le tasse

Il concerto di Capodanno di Piazza Amendola scatena la polemica politica. In programma, durante la notte di San Silvestro, l'esibizione dei Negramaro.

Per la nota band salentina una previsione di spesa di circa 400mila euro, stando a quanto trapela da Palazzo di città. Investimento che ha subito acceso il dibattito.

Per il sindaco Vincenzo Napoli si tratta di un investimento non solo utile ma anche necessario per l'economia della città. Visione contestata nettamente dall'opposizione: per Elisabetta Barone "mentre l'amministrazione mette le mani nelle tasche dei salernitani aumentando Irpef e tariffe, spreca in questo modo i soldi dei contribuenti".

A questo link il servizio andato in onda nel tg di Otto Channel con le interviste.