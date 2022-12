Meno personale al lavoro a Natale e Santo Stefano: si rischia la città sporca Le preoccupazioni della Fiadel. Saranno impiegati 30 addetti alla pulizia in meno

E' polemica sulla pulizia della città di Salerno il 25 ed il 26 dicembre, la Fiadel provinciale esprime preoccupazione per quanto deciso dalla società municipalizzata "Salerno Pulita".

Le preoccupazioni della Fiadel

"L'azienda ci ha comunicato che domenica e lunedì, giorni festivi dove ci aspetta il boom di presenze di visitatori in occasione di Luci d'Artista, impiegherà meno di 30 addetti per la pulizia della città", ha spiegato Angelo Rispoli, segretario generale della Fiadel provinciale. "Siamo preoccupati perché è stato deciso di usare il contingente di una qualsiasi domenica festiva e non si pensa invece che quelle saranno giornate particolari visto che ricadono le ricorrenze del Santo Natale e Santo Stefano. Rispettiamo la decisione, tuttavia non la condividiamo e riteniamo giusto che la città sappia quanto deciso dai vertici dell'azienda. Non si spari come sempre sui lavoratori".