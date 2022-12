Salerno, gli auguri di Natale del sindaco: «Sia l'anno del rilancio» Il primo cittadino: «Commercio e turismo sono ripartiti, guardiamo al futuro con ottimismo»

Un Natale di ripresa e serenità. E' l'auspicio espresso dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli nel videomessaggio di auguri per le festività di Natale. «Abbiamo negli occhi quanto è successo nel mondo ma ora dobbiamo dare una grande spinta con il nostro senso di ottimismo per fare in modo che il prossimo sia l'anno del rilancio», ha detto la fascia tricolore che ha evidenziato i segnali di ripresa avuti in questi mesi da «commercio e turismo» e testimoniati dal clima festoso ed ottimista che si respira in questi giorni in città.