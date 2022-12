Tanta gente in strada a Salerno anche il giorno di Natale Le temperature miti hanno spinto molte persone sul Lungomare e Corso cittadino

Le temperature miti, ben oltre le medie stagionali, hanno spinto tante persone a fare una passeggiata sul Lungomare e sul Corso cittadino. Presenti anche molti turisti in arrivo nel capoluogo per l'evento Luci D'Artista.

Tanti gli appuntamenti in città

Grazie all'anticiclone Nord Africano e all'alta pressione nel capoluogo è stata scongiurata la pioggia. Condizioni climatiche che persisteranno anche nei prossimi giorni. Intanto a Salerno c'è attesa per il grande concerto del 31 dicembre in piazza Portanova. Ad esibirsi la band salentina Negramaro. Importanti appuntamenti anche al Teatro Verdi nel periodo natalizio, in scena la Turandot di Puccini e gran finale con il concerto di Capodanno.