Santo Stefano in spiaggia a Salerno: turisti fanno il bagno a Santa Teresa Tante famiglie sull'arenile cittadino grazie alle temperature miti di questi giorni

Il clima mite ha spinto centinaia di salernitani a trascorrere il giorno di Santo Stefano in riva al mare. Ad Amalfi si è rinnovato il tradizionale scambio di auguri con brindisi in acqua. Ma anche sulla spiaggia di Santa Teresa a Salerno c'è chi non ha rinunciato al tuffo di Santo Stefano. Si tratta di due giovani, originari di Bolzano e arrivati in Campania dopo aver effettuato un tour dell'Africa. «L'acqua è caldissima», hanno ammesso i due ragazzi. «Dalle nostre parti le temperature sono molto più rigide, qui abbiamo trovato il clima ideale per un tuffo».

Ma i due bolzanini non sono stati gli unici a trascorrere sulla spiaggia di Santa Teresa il giorno di Santo Stefano. Le temperature miti, infatti, hanno spinto tanti a praticare sport a contatto con il mare: dal tradizionale canottaggio all'innovativo stand up paddle che ha richiamato praticanti anche dalla Basilicata. Tante anche le famiglie che hanno approfittato delle temperature gradevoli per trascorrere la giornata in spiaggia o a lungomare.

Rivedi il servizio andato in onda nel Tg News di Ottochannel