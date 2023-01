Elezioni forensi a Vallo della Lucania, c’è anche "Insieme per l’Avvocatura" Il rinnovo del Consiglio dell’Ordine si vota nei giorni19 e 20 gennaio

Presentata anche la lista “Insieme per l’Avvocatura” per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Vallo della Lucania previste per il 19 gennaio dalle ore 10 alle ore 14 ed in prosecuzione il 20 gennaio dalle ore 9 alle ore 14.

La lista

A comporre la lista sono gli avvocati: Domenicantonio D’Alessandro, Alessio Della Torre, Gabriella Cioffi, Erminia Lembo, Lucio Oricchio, Maria Felicita Rocco ed Ubaldo Serra.

Il messaggio

«Dopo aver già partecipato con successo alle elezioni forensi del2019, eleggendo tutti e sette i candidati, ci riproponiamo con rinnovato entusiasmo - spiegano i candidati - Il quadriennio 2019-2022 è stato particolarmente complesso a causa di una significativa scopertura di ruoli nel settore civile,oltre che per le note problematiche poste dalla pandemia. Ciò non ha impedito al Coa di Vallo della Lucania di svolgere un ruolo attivo nell' assistenza, nella formazione e nella rappresentanza, anche a livello regionale e nazionale».

«È un'occasione unica ed irripetibile per recuperare in termini di efficienza e produttività. Occorre tuttavia il massimo sforzo da parte di tutti: avvocati, magistrati, personale di cancelleria e associazioni forensi devono dialogare e confrontarsi in modo leale, serio e collaborativo - conclude la nota di “Insieme per l’Avvocatura” - Gli avvocati del foro di Vallo della Lucania hanno da sempre ben chiaro il ruolo – altissimo e nobilissimo – che occupano nella società; a mortificarli e delegittimarli sono unicamente le inefficienze ed i ritardi della macchina giudiziaria. E proprio su questo terreno i candidati di insieme per l'avvocatura intendono misurarsi con entusiasmo, determinazione e con un programma che punta ai giovani e l'accesso alla professione, con il supporto dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati; L' efficienza della macchina giudiziaria, la digitalizzazione, la formazione professionale, l'assistenza agli avvocati, la collaborazioni con le associazioni di categoria».

Gli avversari

La lista sfidante è Movimento Libera Avvocatura composto da: Michele Antonio Barbato, Giuseppe Amorelli, Marcello D’Aiuto, Cecilia Del Forno, Angela Del Verme, Massimo Farro, Elena Anna Gerardo, Pierluigi Guglielmotti, Simona Mazzeo, Iolanda Molinaro, Rodolfo Punzo.