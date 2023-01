Maltempo nel Salernitano: esonda il Solofrana, paura a Nocera Inferiore Allagato anche lo stadio comunale San Francesco, situazione di allerta nell'Agro

L'ondata di maltempo che in mattinata si è abbattuta sulla provincia di Salerno ha provocato disagi soprattutto nell'Agro Nocerino Sarnese. Paura nella zona al confine tra Nocera Inferiore e Nocera Superiore dove il torrente Solofrana ha rotto gli argini. L'acqua ha invaso terreni, parte della caserma Libroia e lo stadio San Francesco, "casa" della Nocerina.

Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio ha invitato i cittadini «alla massima prudenza a seguito dell’allerta meteo di colore "giallo" diramata dalla Regione Campania per la giornata odierna e per il cedimento dell’alveo nella zona adiacente lo stadio comunale “San Francesco”». Il primo cittadino, inoltre, ha invitato la popolazione ad assumere condotte di prudenza e, in particolare a «distanziarsi dai corsi d’acqua; non sostare nei pressi dei corsi d’acqua, né ai piani terranei o in zone sottoposte agli stessi, né in abitazioni prospicienti ai corsi d’acqua; assumere condotte di prudenza e di distanziamento dagli alvei».

Massima allerta anche a Roccapiemonte e Castel San Giorgio dove viene monitorato costantemente il livello del torrente. Il timore, infatti, è che si possa verificare nuovamente la situazione vissuta nei mesi scorsi. A Mercato San Severino si sono registrati allagamenti in via Faraldo, al confine con il comune di Fisciano.