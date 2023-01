Maltempo nel Vallo di Diano, diversi gli interventi di soccorso Una famiglia è stata evacuata ieri sera a Sala Consilina

Il maltempo ha causato non pochi danni e disagi, nelle ultime ore, anche nel Vallo di Diano. Le abbondanti piogge, cadute nella giornata di ieri, hanno provocato l'innalzamento dei corsi d'acqua. A Sala Consilina, infatti, ieri sera, una famiglia è stata evacuata dalla propria abitazione a causa dell’acqua abbondante che ha invaso letteralmente la strada adiacente e anche il piano terra dell’immobile.

I soccorsi

E' stata una giornata intensa per gli uomini della polizia locale, vigili del fuoco e per i volontari della Protezione Civile, impegnati su tutto il territorio valdianese in più intereventi. Osservato speciale il fiume Tanagro che, nel territorio comunale di Sassano, desta non poca preoccupazione per l'innalzamento del livello del corso d'acqua tanto da spingere il sindaco Domenico Rubino a disporre ieri pomeriggio la chiusura della SP11 nel tratto che collega Ponte Cappuccini a Trinità.