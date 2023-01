Maltempo, allerta meteo fino a venerdì: il fiume Sele osservato speciale Danni anche lungo la costa a causa delle mareggiate

Il fiume Sele resta osservato speciale a sud della provincia di Salerno in seguito all’ondata di maltempo che negli ultimi giorni sta interessando l’intero territorio regionale. Il corso d’acqua è tracimato in più punti, allagando campi ed abitazioni, tra Ponte Barizzo e Gromola, nel territorio comunale di Capaccio Paestum. La situazione è al momento sotto controllo, ma resta massima l’attenzione con il Centro Operativo Comunale in piena attività. Ha fatto il giro del web e dei social il video dei cinghiali che nuotano spinti dalla corrente dopo l’esondazione del Sele.

Le mareggiate

Procedendo lungo la costa è stato soprattutto il mare in burrasca a causare non pochi danni. Sul lungomare di Casal Velino una struttura balneare è stata praticamente inghiottita dalle onde, mentre sulla spiaggia di Baia Arena, a Montecorice, è stata trascinata dal mare una delle boe di segnalazione della vicina area marina protetta di Santa Maria di Castellabate. Nel Vallo di Diano, infine, vigili del fuoco di Sala Consilina sono dovuti intervenire per liberare il fiume Tanagro, ostruito dalla presenza di un grosso albero in prossimità di un ponte che attraversa il centro urbano.