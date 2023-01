Tribunale di Vallo della Lucania senza parcheggio: fuori anche gli avvocati Dal primo febbraio resterà chiuso

Tribunale di Vallo della Lucania senza parcheggio dal primo febbraio per il personale non autorizzato. Resteranno fuori non solo gli utenti, ma anche gli avvocati. Il provvedimento, per motivi di sicurezza, sta causando non poche polemiche tra gli avvocati e non solo.

La problematica

A restare fuori dal parcheggio anche gli avvocati del foro cilentano. Bisognerà parcheggiare lungo la strada che precede l'ingresso al Palazzo di Giustizia. Ma di sicuro la strada non potrà accogliere tutte le auto che, per un motivo o per un altro, ogni giorno gravitano intorno al tribunale. Il provvedimento è già sul tavolo del neo presidente dell'ordine degli avvocati Domenicantonio D’Alessandro.