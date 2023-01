Giorno della Memoria: Prefetto di Salerno ricorda 14 deportati nei lager nazisti L'iniziativa organizzata dal Comune di Campagna insieme al “Museo della Memoria e della pace"

Una giornata per ricordare e per far in modo che tali drammatici eventi non si verifichino più. Si celebrerà domani, venerdì 27 gennaio, il Giorno della Memoria: una giornata dedicata alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto, ovvero del genocidio perpetrato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale contro gli ebrei.

L'iniziativa

Nell’ambito della cerimonia commemorativa, organizzata dal Comune di Campagna in collaborazione con il “Museo Itinerario della Memoria e della Pace – Centro studi Giovanni Palatucci”, il Prefetto di Salerno Francesco Russo, ricorderà quattordici cittadini di questa provincia, deportati e internati nei lager nazisti negli anni 1943-1945, ai quali il Presidente della Repubblica ha conferito la medaglia d’onore.

Di seguito, l’elenco degli insigniti alla memoria:

MIGLINO Ellanz - Agropoli

CAPOZZOLI Vincenzo –Aquara

CONSOLMAGNO Giuseppe Antonio – Aquara

CONSOLMAGNO Lindoro – Aquara

CAFARO Sebastiano – Caggiano

SGUAZZO Raffaele – Eboli

D’AMICO Francesco Paolo – Polla

GASPARRI Tiziano – Polla

SCARANO Michele – Pollica

CAVALLO Francesco – Sicignano degli Alburni

IANNONE Domenico – Sicignano degli Alburni

CARRANO Nunzio – Teggiano

D’ONZA Cono – Teggiano

LA MAIDA Angelo – Teggiano.

La ricorrenza

La data scelta per questa ricorrenza è il 27 gennaio, data dell’abbattimento del campo di concentramento di Auschwitz nel 1945. Le ricorrenza è stata istituita dalla legge 20 luglio 2000, n. 211 “per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e, a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.