Una causa civile che dura da oltre 50 anni: record negativo in Cilento Aperta presso il tribunale di Vallo della Lucania, per un'eredità: era tra le più longeve d'Italia

Dopo 56 anni é stata chiusa la causa civile, aperta presso il tribunale di Vallo della Lucania, per un'eredità. La causa era tra le più longeve d'Italia, balzata finanche sulle cronache nazionali. Poi, nei mesi scorsi, le diverse parti, dinanzi al presiedente della Sezione Civile Elvira Bellantoni, hanno trovato l’accordo. Al centro del contenzioso, la questione sollevata da alcuni fratelli per l’eredità di un immobile ubicato nella città di Agropoli.

La causa record

La vicenda era finita per la prima volta davanti ai giudici nel lontano 1966 e, da oltre 50 anni, si attendeva ancora la sentenza di primo grado. Si tratta di un vero e proprio record in quanto la vicenda di Vallo è sicuramente tra le cause civili più longeve d’Italia.

Dopo varie peripezie, poi con l'avvento dell'ormai ex presidente del Tribunale, Gaetano De Luca, tale contenzioso ha subito un'accelerazione fino ad arrivare ad un accordo tra le parti che ha chiuso definitivamente la discordia.