Mancano i medici, paziente della Costiera costretto a fare il giro di 5 ospedali Odissea per un 73enne di Positano che si era ferito cadendo in casa

Mancano i medici e per un paziente della Costiera Amalfitana farsi soccorrere dopo un incidente domestico è diventata un'impresa. E' quanto accaduto ad un 73enne di Positano, che ha battuto la testa - perdendo conoscenza - in seguito ad una caduta in casa.

L'ambulanza lo ha trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Costa d'Amalfi, dove è stato ritenuto necessario effettuare una consulenza cardiologica. Al presidio di Castiglione, però, lo specialista era assente: per questo motivo il 73enne è stato trasferito al Santa Maria dell'Olmo di Cava de' Tirreni, dove è stato visitato.

Ma il "tour" è proseguito, perché per l'uomo si è resa necessaria anche una visita neurocologica: altro viaggio in ambulanza, questa volta fino al "Ruggi d'Aragona" di Salerno, dove il paziente è stato in osservazione per la notte.

Ma non è finita qui: per l'assenza di posti letto, si è provveduto al trasferito al "Fucito" di Mercato San Severino: lì, una volta terminati tutti i controlli, il 73enne è stato finalmente dimesso ed ha potuto far ritorno a casa a Positano.

Da tempo sindaci e cittadini della Costiera Amalfitana lamentano le carenze dell'ospedale territoriale, invocando a più riprese il potenziamento dell'organico per garantire il diritto alla salute di chi vive nella "Divina".