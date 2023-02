Incidente tra due mezzi pesanti sull'autostrada del Mediterraneo, caos traffico Mattinata complicata sul fronte viabilità lungo l'A2

E' rimasto bloccato per circa un'ora il traffico lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Fisciano. Per cause in corso di accertamento, due mezzi pesanti si sono scontrati all'altezza del km 18,100, nel territorio di Pontecagnano.

Lunghe code e attese per gli automobilisti incolonnati. Sul posto, oltre alla polizia stradale, anche il personale Anas: la circolazione è tornata alla normalità intorno alle 9.