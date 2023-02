Il giovane Aniello Alfano di Siano nominato Alfiere della Repubblica Frequenta il liceo Rescigno di Roccapiemonte. Affetto da FSDH, su youtube spiega la sua malattia

Tra i 30 nuovi “Alfiere della Repubblica” nominati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, c'è anche il giovane Aniello Alfano: giovane studente del liceo Rescigno di Roccapiemonte, originario di Siano.

Aniello è un ragazzo di straordinaria energia, che si impegna a far conoscere la malattia di cui è affetto, la distrofia facio-scapolo- omerale (FSHD), una malattia rara a causa della quale ha perso la vista e l’udito, poi parzialmente recuperato grazie a un impianto cocleare, grazie al suo canale youtube.

Le motivazioni che hanno portato alla nomina del Presidente Mattarella:

Il giovane, di 18 anni, è stato scelto "Per la tenacia con cui affronta la malattia che lo ha colpito da bambino, riuscendo a trarre forza per impegnarsi nella diffusione delle conoscenze sulla distrofia facio-scapolo-omerale e per sostenere la ricerca scientifica. Utilizzando le sue competenze informatiche, ha creato un canale youtube al riguardo.

A scuola il suo comportamento è encomiabile: nel periodo del lockdown, con generosità, ha anche messo a disposizione dei compagni di classe le proprie competenze informatiche, sviluppate per fronteggiare la malattia, per aiutarli nelle lezioni da remoto. Aniello ha costruito un suo impegno pubblico per sostenere la ricerca medica sulla FSHD con varie iniziative, tra cui spicca il canale youtube “Nello FSHD” attraverso il quale fa conoscere la sua malattia e alimenta la speranza che la scienza e la ricerca riescano a trovano cure e rimedi"

Il sindaco Pagano: "Un ragazzo eccezionale, esempio di forza e volontà"

"E' con immenso piacere aver appreso della nomina ad Alfiere della Repubblica di Aniello Capuano, giovane studente del nostro Liceo "B. Rescigno". Un ragazzo eccezionale, esempio di forza e volontà nonostante la malattia che lo ha colpito fin da piccolo. Qualche tempo fa, sulla FSDH abbiamo realizzato un approfondimento come Amministrazione e Aniello ha partecipato al live realizzato su questa pagina. Speriamo che i riflettori su questa patologia e tante altre gravi e debilitanti, possano accendersi sempre di più. Intanto, un grande Bravo ad Aniello per l'onorificenza voluta dal Presidente della Repubblica Mattarella", il messaggio del sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano.