Creatrice dei bouquet a Sanremo: Blanco calpestato cuore della città Daniela Massa è originaria di Palomonte

"Non è stato un bel gesto quello del cantante Blanco di ieri sera: è stato come calpestare il cuore della Liguria, perché Sanremo non è solo la città della canzone ma anche quella dei fiori". A dirlo all'Adnkronos è Daniela Massa, vincitrice del concorso 'Bouquet Festival di Sanremo 2023', che compone personalmente i bouquet consegnati sul palco dell'Ariston.

Le parole della floral designer

"Mi occupo dei bouquet e non delle rose, che ieri sono state calpestate in diretta, ma se fossi stata io – spiega Daniela Massa - il cuore sarebbe andato in frantumi come le rose. Con orgoglio faccio parte della squadra guidata dalle floral designer Sabina di Mattia e Jessica Tua per confezionare i bouquet consegnati durante le dirette del Festival. Per me significa tantissimo ed è un grande onore”. Daniela Massa proviene da Palomonte, un Comune di 4mila abitanti in provincia Salerno.