Bretella autostradale Agropoli-Eboli, Mutalipassi: Opportunità per il territorio La parole del sindaco: "Un'opera fondamentale per oltre 80 comuni e per i cittadini residenti"

Il comune di Agropoli dice sì alla bretella autostradale Agropoli-Eboli (Campagna). Per il sindaco Roberto Mutalipassi si tratta di un'opportunità essenziale per favorire il decollo del Cilento. Queste le parole del sindaco della Città di Agropoli, Roberto Mutalipassi: A ribadire il sì convito del Comune cilentano anche l'approvazione di una delibera di giunta.

Mutalipassi: "Sfruttiamo questa opportunità"

"Questa opera può favorire un vero cambio di passo. - scrive il primo cittadino - Il collegamento stradale veloce tra l'autostrada A2 "del Mediterraneo" e la variante alla SS 18 è infatti un'opera fondamentale per oltre 80 comuni e per i cittadini residenti che ne beneficeranno. Una infrastruttura grazie alla quale diminuiranno i tempi utili per raggiungere luoghi di lavoro, uffici centrali, strutture sanitarie ed ospedaliere, e dunque contribuirà a migliorare la qualità della vita delle comunità e al tempo stesso fornirà un'importante spinta al turismo a sud di Salerno".

"Oggi per raggiungere Agropoli da Battipaglia e viceversa, ci si impiega fino a 3 ore nel periodo estivo e nei fine settimana. - prosegue il primo cittadino - Uno stato di cose che vede una vasta area a sud di Salerno, che vanta ben due Patrimoni UNESCO, il secondo Parco Nazionale per estensione in Italia ed una costa blasonata con bandiere blu, fortemente penalizzata. Ma pensiamo invece a quanto potrebbe migliorare la situazione con un collegamento rapido su gomma".

"Da sempre il Mezzogiorno rivendica infrastrutture e servizi necessari ad innovare e modernizzare i territori, uscendo da quella fragilità socio-economica dovuta, in gran parte, al gap infrastrutturale in termini di opere per la mobilità. Ora quell'opportunità è arrivata. Sfruttiamola!", le parole della fascia tricolore.