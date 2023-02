La ciliegia con marchio Igp di Bracigliano, nasce lo sportello del Gal Per la promozione di tutte le aziende dei 14 comuni che fanno parte del Gal

Bracigliano paese della musica, del pane e adesso della ciliegia con marchio igp. Un riconoscimento ottenuto grazie alla tenacia e la passione di amministratori, associazioni ed enti come quello del Gal “Terra è Vita”, dove questa mattina è stato aperto uno sportello, punto di riferimento per tutti gli imprenditori.

All’incontro hanno preso parte il presidente Gal Terra è Vita, Francesco Gioia che ha sottolineato l’importanza di rilanciare il territorio attraverso la certificazione dei prodotti. La certificazione della nostra ciliegia è un grandissimo risultato ma ora dobbiamo valorizzare tutte le aziende e lo faremo attraverso questo sportello». Al tavolo nella sede del Gal, il vicesindaco Ferdinando Albanese che ha ribadito la necessità di valorizzare tutti i prodotti che Bracigliano offre. «Il marchio di qualità non avrebbe senso se non ci fossero operatori che si qualificano per il rilancio di prodotti certificati», ha dichiarato il direttore di Confagricoltura di Salerno, Carmine Libretto.

L’ex sindaco Antonio Rescigno è soddisfatto soprattutto per l’aggregazione dei 14 comuni che fanno parte del Gal. Mentre il presidente del comitato promotore, Antonio Calvanese ha dichiaro che il riconoscimento è frutto di un grande lavoro che ha visto protagonisti più parti.

Lo sportello servirà le circa duecento aziende interessate alla produzione della 28esima DOP/IGP della Campania, con l'obiettivo di potenziare commercialmente il comparto e valorizzare un territorio, quello della Valle dell'Irno e del Montorese, composto da 14 Comuni delle province di Salerno (Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano, Roccapiemonte) e Avellino (Contrada, Forino, Montoro, Moschiano).