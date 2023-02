A Salerno il flash mob "Strisce pedonali umane" per chiedere strade più sicure Un corteo ha attraversato la città per invitare gli automobilisti a guidare con prudenza

Hanno attraversato la città per chiedere strade ed attraversamenti più sicuri. Si è svolto ieri, a Salerno, il flash mob “strisce pedonali umane”.

L’iniziativa, che inserisce nell’ambito della campagna “Città 30 subito”, è stata promossa sul piano nazionale da Legambiente, FIAB, Asvis, Kyoto Club, Vivinstrada, ANCMA, Salvaiciclisti, Fondazione Michele Scarponi, AMODO ed è stata organizzata a Salerno da Fiab – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Legambiente Circolo “Orizzonti”, Associazione Strade Sicure, Circolo Arci “Marea” e Comitato Centro storico alto con l’intento di richiamare l’attenzione sull’esigenza di un cambiamento radicale sul tema della sicurezza stradale in città.

L'iniziativa

Una vera e propria ciclo passeggiata, con pedoni e persone in bicicletta, che ha toccato vari punti della città, quelli più "sensibili" e troppo spesso teatro di incidenti, alcuni mortali.

Dalla zona orientale, il corteo è poi arrivato nei pressi del teatro Verdi, dove alcune settimane fa ha perso la vita una ricercatrice dell'Università di Salerno, investita. Qui è stato osservato un momento di silenzio in memoria delle vittime della strada.

Tanti i partecipanti, dai grandi ai più piccoli, che con indosso delle giacche catarifrangenti hanno attraversato sulle strisce pedonali con cartelloni e una sagoma bianca che modella il corpo di una vittima in strada.

La nota

In una nota la Fiab ha spiegato le motivazioni alla base dell'iniziativa:

"Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte nel nostro Paese per i giovani tra i 16 e i 24 anni. In Italia viene investita e uccisa sulle strisce una persona ogni 14 ore e le cronache quotidiane danno conto di un incremento degli incidenti mortali in ambito urbano, a cui Salerno offre, purtroppo, un contributo rilevante. Le statistiche dell’incidentalità anche nella nostra città sono ormai divenute allarmanti. Nel 2022 sono stati 721 gli incidenti rilevati, per una media mensile di 60 sinistri. In pratica ogni giorno a Salerno accadono 2 incidenti. Tra i cosiddetti ‘utenti deboli della strada’ sono 55 i pedoni e 26 i ciclisti investiti negli ultimi 12 mesi. (dati settore infortunistica del comando di Polizia municipale di Salerno)

Il flash mob consisterà nel realizzare delle “strisce pedonali umane” per proteggere gli attraversamenti più trafficati e pericolosi, richiamare l’attenzione sul tema, chiedere politiche attive di moderazione del traffico, l’istituzione del limite dei 30 km/h in ambito urbano e gli altri provvedimenti utili a ridurre il tasso di incidentalità, tra cui la riduzione delle auto in sosta selvaggia sulla carreggiata e sui marciapiedi".