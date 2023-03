Salerno, battaglia di Forza Italia per l'istituzione del Forum dei Giovani Il tema è stato affrontato anche nel corso del Consiglio comunale

A margine del Consiglio comunale di Salerno di questa mattina il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, Pietro Costabile, interviene sulla vicenda del Forum dei Giovani: «Un’anomalia tutta salernitana quella di questa Amministrazione che non vuole riconoscere ai suoi giovani concittadini il diritto ad un luogo di idee, di confronto, di crescita e di ascolto. Forza Italia Giovani, con i suoi alleati di centrodestra, ha chiesto ai consiglieri di opposizione di promuovere l’istituzione del Forum così come previsto dal regolamento regionale. Con la discussione di oggi in Consiglio comincia un nuovo corso, Forza Italia Giovani ed il centrodestra salernitano faranno tutto il possibile per dare voce ai giovani della nostra città».

Una battaglia portata avanti anche dal capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano. «Era evidente la volontà da parte della commissione preposta di non voler far calendarizzare l’istituzione del forum, un momento importante per tutti i giovani della nostra città: insieme con i consiglieri di opposizione abbiamo raccolto le firme necessarie a presentare in consiglio l’ordine del giorno sul regolamento del forum, con discussione prevista nella prossima adunanza. Insieme riusciremo ad ottenere questo diritto per le nuove generazioni salernitane».