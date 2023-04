Il reverendo Vincenzo Calvosa è il nuovo vescovo di Vallo della Lucania La nomina di Papa Francesco: originario di Cosenza, ha 59 anni

La diocesi di Vallo della Lucania ha il nuovo vescovo: il Papa ha nominato il reverendo Vincenzo Calvosa, della Diocesi di Cassano allo Jonio in provincia di Cosenza, nuova guida della chiesa vallese.

Finora monsignor Calvosa è stato parroco, economo diocesano e vicario per l'Economia. Lo comunica la Santa Sede. Nato il 31 gennaio 1964 a Laino Borgo, in provincia di Cosenza, monsignor Calvosa dopo aver frequentato il Pontificio Seminario Teologico Regionale "San Pio X" di Catanzaro, ha conseguito la licenza in Teologia Pastorale presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli.

Monsignor Calvosa è stato ordinato sacerdote il 2 maggio del 1992 per la Diocesi di Cassano allo Jonio.