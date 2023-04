Tornano i Racconti d'Estate a Pellezzano: appuntamenti tra cultura e spettacolo Presentato questa mattina il programma della nuova edizione: cresce l'attesa per i tanti ospiti

E’ stata presentata questa mattina presso la Sala Giunta di Palazzo Sant'Agostino, sede dell’Amministrazione Provinciale di Salerno, l’edizione 2023 dei "Racconti d'Estate 2023".

Torna l'iniziativa promossa da dLiveMedia, in collaborazione con il Comune di Pellezzano e il Ditas (Laboratorio Diritto delle Imprese del Turismo ed attività dello Spettacolo dell’Università degli Studi di Salerno). Presente alla conferenza il sindaco di Pellezzano, nonché Consigliere Provinciale di Salerno con delega alla Cultura, Francesco Morra ed il direttore di dLiveMedia, Roberto Vargiu.

Pellezzano torna città della cultura

"Una nuova iniziativa che abbiamo già sperimentato e che ha funzionato molto bene anche durante la fase dell’emergenza sanitaria. Anche quest’anno – ha dichiarato il Sindaco Morra – avremo l’onore di ospitare sul nostro territorio illustri personaggi del mondo dello spettacolo in questa edizione 2023 dei “Racconti d’Estate”. Mi preme ringraziare sin da ora il direttore di dLiveMedia Roberto Vargiu e il Ditas (Laboratorio Diritto delle Imprese del Turismo ed attività dello Spettacolo dell’Università degli Studi di Salerno), che anche quest’anno saranno al nostro fianco per dare manforte a questa kermesse che ha come principale obiettivo quello della divulgazione della cultura offrendo la possibilità ai nostri concittadini di entrare a stretto contatto con personaggi illustri del mondo del cinema, dello spettacolo, della tv, del teatro e delle arti in generale”.

Il direttore di dLiveMedia, Roberto Vargiu ha anticipato i prossimi appuntamenti e ospiti in programma. "Si inizia con il prologo, il prossimo 21 aprile, con il professore Schettini. Uno spettacolo già "ultra sold out", un successo incredibile già dalle prime settimane in cui l'abbiamo annunciato. Ma tantissimi saranno gli appuntamenti in programma, anche diversi: una giornata dedicata ai fumetti, giovani speaker salernitani e forse anche qualche ulteriore sorpresa in corso d'opera".

I “Racconti d’Estate” 2023 prevedono il seguente programma, si comincia con un prologo ad Aprile:

- Il giorno 21 aprile, alle ore 10.30 presso il Cinema Teatro “Charlot” con il prof. Vincenzo Schettini, che presenterà il suo libro dal titolo “La Fisica che ci Piace”;

- Il 28 aprile, alle ore 18.30 sempre al Cinema Teatro “Cinema Teatro Charlot” sarà di scena Angelo Mellone, vicepresidente Rai e Presidente della “Film Commission Basilicata”, con un reading tratto da “Questo solo ti posso dare PeQuod”.

A seguire si entrerà nel vivo de “I Racconti d’Estate”:

- L’apertura sarà affidata il prossimo 31 maggio al Premio Oscar Vittorio Storaro che presenterà “Apocalypse Now Redux” in collaborazione con il Cinema Teatro Charlot di Pellezzano;

- l’08 Giugno sarà la volta della bella ed esilarante Chiara Francini,

- il 12 Giugno Giovanni Scifoni,

- il 23, a chiusura del mese di giugno ci sarà Bianca Nappi,

A luglio due appuntamenti:

- il 03 Luglio con il “Fumetti Day” a cura di Pino Cuozzo e Andrea Scopetta;

- il 30 Luglio con Enzo & Mario in “Equivocamente Noi” in collaborazione con l’Arena Cinema Teatro Charlot.