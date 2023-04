La Fenailp Turismo promuove la sicurezza nelle strutture turistiche Prevenzione per la legionella: confronto con Bonavitacola, Casucci e Sorvino

Venerdì 21 aprile alle 16:30, presso la Sala Genovesi della Camera di Commercio in Via Roma 29, si terrà il convegno organizzato dalla Fenailp Turismo dal titolo "Prevenzione legionella nelle strutture turistiche: Regole e Responsabilità degli Operatore”. Nel corso del Convegno verranno affrontare le tematiche e le questioni di natura normativa per la prevenzione dei fenomeni di contagio. Sarà presentata una disamina sul quadro legislativo di riferimento con un approfondimento sugli strumenti di prevenzione previsti per gli operatori economici, sui loro obblighi e responsabilità.

Cos'è la legionella?

La legionella è protagonista delle cronache degli ultimi decenni, è un batterio gram negativo aerobico, responsabile di infezioni che interessano l’apparato respiratorio. Deve il suo nome all’epidemia del 1976 che colpì un gruppo di veterinari americani riuniti in albergo. Con un tasso di letalità del 10%, questo batterio causa polmoniti (legionellosi) e si annida nei sistemi di condizionamento e negli impianti dell’acqua. Dalla bocchetta di aereazione o dal soffione della doccia, la legionella è in grado di viaggiare e coprire grandi distanze, rappresentando una minaccia per coloro che si trovano a contatto con strutture infette.

Presenti anche esponenti del mondo della politica

Ad aprire i lavori sarà il Presidente Nazionale Fenailp Turismo, Marco Sansiviero. L'introduzione del convegno è invece affidata alla Dottoressa Anna Maria Rosi, Responsabile del Laboratorio Regionale di riferimento per la legionellosi. Nel corso del convegno organizzato dalla Fenailp Turismo Interverranno il Professore e Avvocato Francesco Aversano, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Avvocato Luigi Stefano Sorvino, Direttore Generale dell'Arpac Campania. Dal lato istituzionale sono presenti Felice Casucci , Assessore al Turismo della Regione Campania, e l’Avvocato Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente Regione Campania con Delega all’ambiente. Sarà lo stesso Bonavitacola a concludere i lavori. La moderazione dell'evento è affidata al giornalista Giovanbattista Lanzilli.