Sosta taxi vietata nella stazione marittima, Loffredo: Parlerò con il sindaco Il presidente del consiglio comunale di Salerno: Serve una soluzione. Disservizio per tanti turisti

Sosta taxi vietata all'interno della Stazione Marittima di Salerno. Il presidente della Cooperativa Radio Taxi Salerno Gaetano Ricco invia una segnalazione al presidente del consiglio comunale Dario Loffredo.

All'interno della nota, i tassisti lamentano l'impossibilità di sostare all'interno della Stazione marittima in occasione degli approdi delle navi da crociera.

"Ritengo che Autorità portuale e Capitaneria di porto debbano necessariamente trovare una soluzione per risolvere un disagio per la categoria e soprattutto un disservizio per tanti turisti, italiani e stranieri. Ne parlerò con il sindaco Vincenzo Napoli per individuare, con lui e i colleghi, la strada da percorrere", l'impegno del presidente del consiglio comunale Dario Loffredo.