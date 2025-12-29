Scafati punta a ridurre il debito attraverso la vendita dei lotti in zona Pip Il sindaco Aliberti: regolamento più semplice per incentivare lo sviluppo

Nell'ultimo consiglio comunale è stato approvato il regolamento per l’assegnazione di aree comprese nel Piano di Insediamenti produttivi." Il Regolamento disciplina le modalità per la cessione in proprietà delle aree comprese nel Piano di Insediamento produttivo di via S. Antonio Abate agli imprenditori, ammettendo alla cessione in proprietà delle aree del PIP le imprese manufatturiere, gestite da soggetti pubblici o privati, classificati come imprese industriali e/o imprese artigiane, nonché attività terziarie connesse alle precedenti, così come definite dalla Legge Regionale n.7/2020, ad esclusione delle attività nocive e pericolose per la salute pubblica previste nella Delibera di Consiglio Comunale n. 41/2016", come si legge nella nota esplicativa del Comune.

Soddisfatto il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti: “Il nuovo regolamento per il PIP è pensato per cedere i terreni invenduti. Abbiamo lavorato rapportandoci con gli uffici, discutendone con una cabina di regia in una commissione consiliare ad hoc e nelle commissioni consiliari. E’ un regolamento che ho sposato e firmato: è la sintesi di quanto proposto in tutti questi mesi. Stabilisce nuove regole per la vendita dei lotti più vicine agli imprenditori ma anche più favorevoli alle esigenze del nostro Comune. Una modalità di assegnazione delle aree più semplice e innovativa per snellire procedure farraginose allo scopo di portare in cassa i soldi che ci servono per coprire parte del debito per il cinquanta per cento. Il restante cinquanta per cento

servirà per gli oneri di urbanizzazione delle opere che ancora bisogna realizzare. Un atto di coraggio da parte di questa amministrazione. Un impegno che ci ha portato, inoltre, ad ottenere un finanziamento ulteriore di tre milioni di euro per avanzare proprio nelle opere di urbanizzazione del PIP, che esiste da quarant’anni e che dopo gli espropri del 2007 si era fermato”.