Castiglione, il sindaco aggredito ai carabinieri: "Mai ricevuto minacce" Proseguono le indagini per identificare l'uomo che lo ha mandato in ospedale con traumi e fratture

Proseguono le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Salerno, per dare un volto all'uomo che ha aggredito brutalmente il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano.

Il primo cittadino è ricoverato nel reparto di Ortopedia del "Ruggi", dove oggi sarà sottoposto ad un nuovo intervento per i traumi e le fratture riportate.

Ieri è stato ascoltato dai carabinieri, ai quali avrebbe detto di non aver ricevuto minacce né di avere rapporti tesi con altre persone: gli investigatori non escludono nessuna pista e indagano a tutto campo, approfondendo sia la pista politica che professionale.