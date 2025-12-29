Cavese, capitan Piana può salutare: lo rivuole il Pontedera Il difensore vicino al ritorno in Toscana

Un'indiscezione di mercato che sta diventa concreta ora dopo ora. La Cavese potrebbe salutare il suo capitano Luca Piana. Scivolato indietro nelle gerarchie di Prosperi con l'arrivo di Cionek e l'esplosione di Luciani e Nunziata, il difensore dei metelliani potrebbe dire addio ad inizio gennaio. Il capitano biancoblù classe 1994 sarebbe vicino a vestire la maglia del Pontedera, sua ex squadra dal 2019 al 2021. Le prossime ore saranno decisive per la finalizzazione dell'affare. Dopo il grave infortunio al ginocchio, quest'anno per Piana poche chance per mettersi in mostra. Ora la possibilità di dire addio alla Cavese e ritornare in Toscana.