VIDEO. Settimana Mondiale del Glaucoma: controlli oculistici gratuiti a Salerno L'iniziativa presentata a Palazzo Sant'Agostino

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma (8-14 marzo 2026) dal titolo “Prima che la luce si spenga, ferma il glaucoma”, IAPB Italia organizza un appuntamento di sensibilizzazione e prevenzione sul glaucoma, in collaborazione con IAPB Salerno e dall’Unione italiana ciechi e Ipovedenti UICI Salerno.

Il glaucoma è una malattia subdola e silenziosa che può danneggiare in modo irreversibile il nervo ottico e portare alla perdita della vista. Prevenzione e diagnosi precoce sono fondamentali per evitare danni permanenti.

Presso il salone Girolamo Bottiglieri della Provincia di Salerno si è tenuta una conferenza stampa alla presenza del presidente UICI Salerno, Raffaele Rosa, il direttore del Centro Oculistico di Salerno “Cos”, Francesco Scozia e la collaborazione dell’ortottista Francesco Bavosa.

Nel pomeriggio, presso l’ambulatorio Centro Oculistico Sociale “COS” dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sono stati effettuati controlli oculistici gratuiti.