Pallamano, serie B. Handball Lanzara, obiettivo continuità con Fondi Il match farà da spartiacque alla super sfida contro Gaeta

Archiviata la convincente vittoria in trasferta contro Pontinia, la Genea Lanzara si prepara a tornare davanti al proprio pubblico. Sabato 14 marzo, alle 18, alla Palestra Palumbo di Salerno, i salernitani ospiteranno Fondi in una sfida importante per il prosieguo del campionato di Serie B.

La squadra arriva all’appuntamento con grande fiducia dopo l’ultima prestazione, che ha consentito di consolidare il primato in classifica. L’obiettivo ora è dare continuità ai risultati e difendere la vetta anche davanti al pubblico amico, che rappresenta da sempre una spinta fondamentale per il gruppo.

In settimana la formazione rossoblu ha lavorato con grande intensità sotto la guida del tecnico, preparando al meglio una gara che nasconde diverse insidie. Fondi rappresenta infatti un avversario da affrontare con la massima concentrazione, ma la Genea Lanzara è determinata a mettere in campo la propria identità di gioco, fatta di solidità difensiva, ritmo e qualità offensiva.

Un successo sabato avrebbe un peso importante non solo per la classifica, ma anche dal punto di vista morale. All’orizzonte c’è infatti il big match contro Gaeta, una sfida che potrebbe fornire indicazioni decisive sul ruolo che la Genea Lanzara potrà recitare nella parte finale della stagione.

Per questo motivo il sostegno del pubblico della palestra Palumbo sarà ancora una volta fondamentale. I salernitani sono pronti a vivere un altro pomeriggio di grande pallamano, con la squadra determinata a lottare fino all’ultimo minuto per continuare il proprio cammino al vertice del campionato.