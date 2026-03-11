Crotone-Salernitana, settore ospite sold-out: restrizione per gli altri settori Arriva uno stop per i tifosi granata

Subito sold-out. Crotone-Salernitana avrà il calore anche del popolo granata che ha mandato in fumo la scorta di tagliandi disponibili per il settore ospiti dello Scida. Una corsa al biglietto che ha spinto i tifosi granata anche a spostare la propria attenzione sui settori locali. Nelle scorse ore però è arrivato lo stop come annunciato dal Crotone: La società FC Crotone comunica che, in conformità alle disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza, è stata disposta la sospensione della vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno per tutti i settori dello stadio diversi dal Settore Ospiti in occasione della prossima gara casalinga.

La misura, adottata a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha effetto immediato e riguarda tutti i canali di vendita, inclusi quelli online e i punti vendita autorizzati. Eventuali ulteriori aggiornamenti o disposizioni saranno tempestivamente comunicati attraverso i canali ufficiali della società. FC Crotone invita i tifosi a consultare esclusivamente il sito ufficiale e i profili social del Club per ogni informazione relativa alla gara".